王維中二軍出賽5局飆6K 葉總認為持續進步

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中職味全龍隊投手王維中今年趕不上開季，預計在15日天母主場開幕戰登板先發，他9日在二軍出賽迎戰統一獅隊，1局上連飆3個三振，2局上也演出3上3下，送出1次三振，總計投5局失2分、飆6次三振。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月9日

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（中央社記者楊啟芳新北9日電）中職味全龍隊王維中今年趕不上開季，今天在二軍先發投5局失2分，飆6次三振，味全教頭葉君璋認為，王維中比起之前已經有進步，能比較快進入狀況，希望之後他能完成5局。

王維中因為調整不及趕不上開季，他先在4日與台體大棒球隊的交流賽中實戰，用約60球投4局，到第2局後球速慢慢投出來，整場最快149公里。王維中今天在中職二軍出賽對統一獅隊，1局上就連飆3個三振，2局上也演出3上3下，送出1次三振。

王維中在3局上雖然因為隊友失誤、被敲2支安打面臨危機，不過最後用雙殺化解；4局上被敲1支安打，沒有失分；5局上則是被敲2支安打，出現1次保送，失掉2分。總計王維中用75球投5局，被敲5支安打，投1次保送、6次三振，失2分含1責失，最快球速144公里。

對於王維中的狀況，味全總教練葉君璋今天賽前接受媒體訪問時表示，「我認為他有進步，看起來更穩定，比方說之前可能要投很多球才會進入狀況，當然他現在還沒有到說馬上可以進入狀況，但是每一次在投都有進步。」

葉君璋指出，之前看王維中的牛棚狀況是好的，練習時也沒有像之前看起來感覺有壓力在身上，雖然狀態還沒有到100%，但已經過了2次實戰投球，「如果今天在二軍沒問題，應該就是沒有問題了。」

王維中預計在15日天母主場開幕戰登板先發，葉君璋指出，用球數大概會控制在75到80球左右，希望他至少能完成5局，「像鋼龍、布里悍、郭郁政都有辦法完成5局，對我們來說是很基本的門檻。」（編輯：李亨山）1110409