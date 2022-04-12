二軍同場出賽 王柏融敲1安、宋家豪挨轟

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）被下放二軍的日本職棒火腿隊台灣好手王柏融今天在二軍例行賽與樂天隊投手宋家豪同場出賽，但沒對決，王柏融5打數敲1安，宋家豪後援1局挨轟、失掉1分，樂天終場以7比4拿勝。

王柏融開季一軍表現不如預期，昨天被下放二軍，對戰東北樂天金鷲隊先發打2棒、指定打擊。

王柏融1局壘上有人時敲出雙殺打，3局敲出右外野方向安打，5局敲出一壘方向滾地球出局，7局吞下三振，9局靠失誤上壘，總計5打數敲出1支安打，有1得分。

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7局打完樂天6比2領先北海道日本火腿鬥士隊，樂天8局上靠2支安打多添1分保險分，8局下宋家豪登板後援，面對首名打者片岡獎人就被敲出陽春砲，接著被敲出二壘打，1人出局後投出保送，2人出局後再投保送讓打者攻占滿壘，接著三振化解再掉分危機。

宋家豪總計用29球投1局，被敲出2支安打包括1發全壘打，投出2次保送，失掉1分責失分，無關勝敗。（編輯：李明宗）1110412