陳禹勳手肘疲勞下二軍 經檢查無礙只須休息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北15日電）中職樂天桃猿投手陳禹勳昨天因為手肘不適被降下二軍，主因是手肘疲勞導致緊繃，陳禹勳今天表示，昨天已經到醫院做檢查和治療，醫生說並沒有太大問題，休息一下就好。

桃猿總教練曾豪駒今天接受媒體訪問時表示，陳禹勳的手肘不適應該是因為疲勞造成，會先徹底檢查之後再觀察他的狀況，今天先補許峻暘上一軍。至於10日被強襲球擊中造成骨裂的投手曾仁和，曾豪駒指出，目前先做針劑治療，還沒有回歸時間表。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳禹勳則表示，是在昨天起床後發現手肘緊繃不適，報告給教練團和防護員後，球隊決定先讓他休息，並在昨天去醫院檢查，也做了高壓氧、打糖水等治療，因此這幾天先不會丟球，讓發炎的部位恢復，「醫生說沒有什麼問題，應該休息一下就可以了。」

陳禹勳在開季狀況不錯，目前後援5場、投5局，還沒有掉過分，拿下1勝、2次中繼成功。不過陳禹勳指出，之前的比賽內容還有要進步的空間，包括觸身球、四壞球保送，以及取得2好球後還被打安打，尤其是後2者，對投手、守備員會比較傷一點。（編輯：張芷瑄）1110415