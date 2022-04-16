林承飛右腹斜肌緊繃傷退 馬傑森替補敲出3安

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中職樂天桃猿隊林承飛（右）16日在天母球場出賽只打1個打席就傷退，總教練曾豪駒受訪指出，林承飛是右側腹斜肌緊繃，傷勢要再觀察。圖為林承飛首打席被三振。中央社記者張新偉攝 111年4月16日

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職樂天桃猿林承飛今天只打1個打席就傷退，教頭曾豪駒表示，林承飛是右側腹斜肌緊繃，傷勢要再觀察；不過頂替的馬傑森繳出3安表現，他希望之後可以延續學長的好手感。

林承飛本來近況相當好，本季目前出賽9場，29打數敲出13支安打，包括1發全壘打，打擊率高達4成48，昨天還敲出關鍵清壘二壘安打。不過林承飛今天在1局上打擊時，打到一半身體不適，最後吞下三振就退場，下個半局由馬傑森接替守游擊。

賽後桃猿總教練曾豪駒說明，林承飛有可能是右側腹斜肌緊繃，防護員回報是第1顆球就有點閃到、不舒服，第2顆揮的時候又更加嚴重，所以就先讓他下場休息，「傷勢如何明天要再確認一下。」

不過林承飛緊急退場後，接替的馬傑森4打數敲出3支安打、跑回2分，打擊表現亮眼。曾豪駒指出，「他的狀況看起來一直都不錯，只是一直沒有機會，今天下去就掌握到機會了，相信未來承飛沒辦法上場的時候，他應該可以頂替這個位置。」

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馬傑森雖然近期都一直在一軍，不過本季還沒得到先發機會，今天就掌握住表現機會。雖然之前沒有被排入先發打序，但馬傑森說：「我覺得還好，就是場邊隨時做好準備，有需要用到我的時候，就上場進行發揮。」

馬傑森坦言，今天臨時上去一開始滿緊張的，「但學長們都一直鼓勵我，叫我不要緊張，在場上做好該做的事情。」對於之後可能要頂替林承飛的位置，馬傑森則說：「希望自己能夠頂替住，因為阿飛學長狀況很好，希望我也能把他的好狀況延續。」（編輯：張芷瑄）1110416