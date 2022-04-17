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陳柏毓先發無關勝敗 鄭宗哲送回超前分

2022/4/17 10:55
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（中央社記者謝靜雯台北17日電）美職匹茲堡海盜隊小聯盟1A今天與底特律老虎隊1A交手，海盜隊由台灣投手陳柏毓先發，總計投3.1局失2分、無關勝敗，野手鄭宗哲今天單場5打數沒有安打，送回追平比數打點。

海盜隊小聯盟1A今天比賽，兩名台灣球員投手陳柏毓、野手鄭宗哲同場出賽，鄭宗哲先發打第一棒、守游擊，陳柏毓先發出賽。

陳柏毓今天開賽就有狀況，先投出觸身球保送，1人出局後再投出四壞保送，接著被敲安打失掉1分，再連飆2次三振、沒有擴大失分危機。

陳柏毓2局2人出局後接連投出2次保送，再讓打者敲出滾地球、力守不失分，3局讓打者3上3下，4局再被敲2支安打、投出1次保送，再掉1分，4局沒有投完退場。

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鄭宗哲今天1局被三振，2局敲出內野飛球出局，4局敲出滾地球出局，6局得點圈有人機會敲出滾地球，幫助球隊送回超前分，靠著野手選擇上壘，8局敲出滾地球出局，今天總計5打數沒有安打，有1打點、1得分，另外跑出1次盜壘成功，賽後打擊率2成67。

陳柏毓今天總計用68球投3.1局，被敲出3支安打，投出3次三振、失掉2分責失分，球隊終場以6比5拿勝，陳柏毓無關勝敗。（編輯：屈享平）1110417

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