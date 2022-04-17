吳念庭連兩戰敲安 宋家豪二軍後援1局無失分

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）旅日西武獅隊野手吳念庭今天先發出賽，單場4打數敲1安、連兩場出賽敲安；樂天金鷲隊投手宋家豪二軍出賽，後援投1局無失分、連兩場出賽無失分。

日本職棒埼玉西武獅隊今天與歐力士猛牛隊交手，西武隊台灣野手吳念庭先發打2棒、守一壘，吳念庭1局敲出左外野方向飛球出局，4局敲出中外野方向安打。

吳念庭5局敲出一壘方向滾地球出局，8局再敲出投手方向滾地球出局，今天總計4打數敲出1支安打，連2場出賽敲安，賽後打擊率2成56。

今天兩隊4局打完2比2僵持不下，歐力士隊5局下靠著吉田正尚適時安打送回超前分，6局再靠著保送、伏見寅威、佐野皓大接連安打，再添1分保險分，西武隊7局愛斗敲出陽春砲，但比賽後半段沒有再拿分數，西武以3比4吞敗。

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日職二軍賽事樂天金鷲隊今天與讀賣巨人隊交手，7局上打完，樂天隊4比8落後，7局下宋家豪接手後援，1人出局後被敲安打，接著投出三振、讓打者敲出中外野方向飛球出局，完成投球任務。

宋家豪今天總計用11球後援投1局，僅被敲出1支安打，投出1次三振、沒有保送，無失分，連兩場出賽無失分，賽後防禦率2.57；樂天隊終場以4比8吞敗，宋家豪無關勝敗。（編輯：張雅淨）1110417