職籃T1公布防疫應變措施 禁球員出入娛樂場所

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）本土疫情再起，台灣職籃T1聯盟公布新的防疫應變措施，嚴禁隊職員、球員疫情期間出入娛樂場所，若有工作核心區內隊職員確診，應立即暫停賽事，並列出復賽、延賽和閉門戰流程。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，台灣職籃T1聯盟嚴陣以待，據了解，T1聯盟已研擬新的防疫應變措施，以確保聯盟、球團隊職員與球員安然度過疫情危機，並順利完賽，而P. LEAGUE+ 聯盟則預計本週比賽前召開會議討論新的防疫指引。

針對聯盟及所屬球團隊職員進場規範，T1聯盟表示，賽事進行時若需脫口罩活動的人員，須符合聯盟施打疫苗規定，並須提供進場前24小時內的快篩陰性證明。其他人員則需提供疫苗施打證明（2劑以上），若未施打2劑疫苗，須提供進場前24小時內的快篩陰性證明，並全程戴口罩。

為降低染疫風險，T1聯盟同時下達禁令，嚴禁隊職員、球員於疫情期間出入娛樂場所，例如夜店、KTV、電影院、百貨及大型聚餐場所，並提醒隊職員自律。

對於疑似染疫、匡列或確診的隊職員，T1聯盟列出5大緊急應變措施。

一、球團任一隊職員若有身體不適，頭暈、咳嗽、打噴嚏、嘔吐等疑似染疫狀況，請立即就醫採檢，其餘接觸的隊職員立即進行快篩、先做好全員自主管理，等待採檢結果通知，並立即通報聯盟。

二、若各球團隊職員接獲中央流行疫情指揮中心匡列，須緊急將該名匡列者隔離，並第一時間通報聯盟。受匡列者應依循指揮中心指引進行PCR檢測等後續處置；其餘接觸的隊職員應立即快篩，並做好全員自主管理。

三、各球團若有工作核心區內隊職員確診，並應立即暫停進行賽事，球館及工作區域應進行環境清消，確診者及匡列者應遵循指揮中心規範辦理；復賽須經當地衛生主管機關同意後，才可重新進行賽事。

四、若各球團於主場賽事期間出現確診者足跡，球團應遵循指揮中心規範，針對場館進行環境清消，並立即通報聯盟及當地衛生主管機關，或依規定進行後續相關處置。

五、聯盟賽事閉門進行或延賽等賽事安排，將於聯盟接獲通報後，另召開重大決策委員會會議，與各球團代表討論後決定。（編輯：張芷瑄）1110420