因應疫情升溫 桃猿禁球員內用、獅隊勸導要注意

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（中央社記者楊啟芳台北20日電）近期本土疫情嚴重，中華職棒已經擬定了相關應變措施，各球隊針對隊職員也有規範，像是中信兄弟、樂天桃猿都規定球員不能內用；統一獅隊則是先勸導，要注意自己的安全。

台灣今天新增2386例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案例，隨著疫情升溫，中職昨天已經公布防疫相關應變措施，球場工作核心區內有1名隊職員、工作人員確診時，此球場暫停比賽3天、密切接觸之隊職員、工作人員需隔離檢疫。

雖然若球員匡列人數較少時，可以由二軍球員支援，讓比賽恢復進行，不過難免會影響戰力，也讓中職各球團紛紛叮嚀選手要注意，像是之前中信兄弟就已經祭出規定，禁止隊職員在外面餐廳內用。

桃猿總教練曾豪駒今天也表示，「我們球隊是硬性規定不要內用，用外帶或外送，因為這陣子疫情真的比較嚴重，需要大家多多保護自己，不能內用是比較辛苦一點，但好不容易可以比賽了如果又停下來，對整個環境都不好。」

曾豪駒特別叮嚀教練、選手，職業球員的身體是要賺錢的資產，因此必須要好好保護自己，「其實只要把該做的防疫措施做好，就不用太害怕。」

獅隊總教練林岳平則表示，昨天獅隊總經理蘇泰安有特別叮嚀球隊，在生活上、飲食上、交通上，要確保自己的安全和家人的安全。不過林岳平提到，因為現在球員在主場台南有一半以上的人都是自己成家、住在外面，比較難硬性規定禁餐廳內用，不過到外地比賽時，大部分都是叫外送。（編輯：張芷瑄）1110420