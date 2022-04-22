停辦不會是選項 全大運5月7日如期開幕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北22日電）國立體育大學校長邱炳坤今天表示，今年全國大專校院運動會將於5月7日如期舉行，就算疫情升溫，但他強調，停辦不是選項，校方已做好一切準備，盼能讓選手盡情揮灑。

111年全國大專校院運動會將於5月7日在國立體育大學開幕，今年共有22種運動競賽，預計151所學校，約1萬3500名隊職員與會，而為提供選手安全健康的競賽舞台，今年比賽全面採取「閉門」方式舉辦，不開放觀眾進場。

今年全國中等學校運動會原訂在4月16日在花蓮登場，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，花蓮縣長徐榛蔚在開幕前2天臨時宣布部分賽事延期，至於接力登場的全大運，邱炳坤則是強調：「會持續辦理。」

邱炳坤表示，今年全大運結束後，緊接著又有成都世界大學運動會與杭州亞運，全大運則是最好的暖身機會，「另一方面選手已準備了很久，加上我們做足了準備工作，也與醫療團隊進行充分溝通、協調與模擬，停辦不會是選項。」

今年世大運也找來了去年東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎，與台灣師大泳將吳浚鋒擔任代言人，吳浚鋒表示，過去2年雖也有疫情攪局，比賽也有些波折，不過他都在全大運打破全國紀錄，因此對於今年全大運充滿期待。

羅嘉翎下週預計將出國參加瑞典公開賽，去年全大運期間她恰逢在國外參加奧運跆拳道亞洲區資格賽，連續2年都與全大運擦身而過，讓她有些小悶。

羅嘉翎強調，全大運是她認為大學生涯一定要參加的賽事之一，她常聽到學長姐炫耀全大運締造幾連霸，感覺很威風，問她全中運時期的成績，羅嘉翎驕傲地說：「5連霸。」。（編輯：屈享平）1110422