味全龍5人到一軍支援 葉君璋：相信這些球員

（中央社記者楊啟芳台北28日電）中職味全龍隊昨天有6人快篩陽性，球團今天自行疫調隔離11人，戰力變動較大，有2名投手、3名野手上一軍支援，味全龍教頭葉君璋表示，只是換人比賽而已，會相信這些球員。

味全龍昨天本來要在天母棒球場與中信兄弟交手，不過賽前進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩有6名隊職員呈現陽性反應，緊急延賽。味全龍今天表示，雖然目前PCR結果尚未出爐，球隊以快篩陽性視同確診的標準進行內部疫調，疑似個案與密切接觸的隊職員，總計11人，未超過聯盟14人標準，因此今天復賽。

中職會長蔡其昌昨天表示，如果可以繼續進行比賽，球隊可以拉二軍選手上來支援，並不需要將確診或被隔離的球員降下二軍。不過在昨天聯盟公布新指引之前，味全就已經先把投手王維中、劉昱言降下二軍，對此味全總教練葉君璋今天委婉回應，「是戰術上的運用，昨天有一些問題，沒辦法比賽了，所以做了一些調整。」

味全今天拉上投手羅國華、趙璟榮上一軍，至於因為有野手被隔離，野手林辰勳、林威廷、林孝程也上一軍支援，但被隔離的並不需要下二軍。葉君璋說：「某些東西是今天才開始執行，昨天執行時聯盟規定還沒開始。」

味全今天的先發投手緊急改成陳明軒，他上次先發已經是2017年的事情，不過本季都是擔任長中繼，最長投到3局。葉君璋指出，陳明軒是目前適合的人選，他中繼投得還不錯，內容、品質都很好，「他是一軍裡面目前比較接近先發狀態的人，所以給他一次機會，像我們有些二軍球員還在培養，不敢把他們拉上來，陳明軒相對比較成熟。」

不過因為洋投都沒有問題，接下來的先發輪值不會影響太大。被問到戰力會不會因為疫情受到衝擊，葉君璋表示，「我覺得還好，沒有特別影響，就是換人比賽而已，上來比賽就是主力球員，現在在名單內的就是最好的，反正就相信這些球員，讓他們去打，至於成績怎麼樣，是另外一件事情了。」（編輯：張雅淨）1110428