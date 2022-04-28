中職天母戰如期舉行 兄弟球員比賽自主戴口罩

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（中央社記者楊啟芳台北28日電）中職味全龍隊昨天有隊職員快篩陽性，但因球隊自行匡列人數未超過14人，今天比賽如期進行，客隊中信兄弟相當小心，即使悶熱不適，大多數球員仍戴上口罩，想要保護自己及家人。

味全龍昨天有6名隊職員做COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩呈現陽性反應，緊急延賽。雖然PCR結果尚未出爐，不過今天味全進行內部疫調，疑似個案與密切接觸的隊職員總計11人，未超過聯盟14人標準，因此今天在天母棒球場的賽事如期舉行。

客隊中信兄弟昨天沒有進到球場，而是在停車場停留就返回，今天如期進行比賽，兄弟多數球員在賽前練習及比賽中都戴著口罩保護自己，守備時除了投手、左外野手都有戴上口罩，連裝備最厚重的捕手陳家駒也戴上，球隊工作人員隨時幫選手消毒。

兄弟總教練林威助賽前接受訪問時表示，現在就是要求球員在室內戴口罩，室外則是看個人，並不強制，「因為有些人如果天氣炎熱會比較無法適應，目前規定也是室外不用」。

主力選手王威晨今天沒有先發，林威助說明，王威晨昨天就有腸胃炎症狀，今天狀況好了一點，但還是有點不適，比賽後段真的有需要才會用到王威晨。

兄弟一壘手許基宏除了戴口罩，賽前練習時甚至還想要配戴護目鏡，不過他說：「護目鏡沒辦法，我看不到球，坐大眾交通工具再戴就好。」

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許基宏也坦言，因為自己是很容易流汗的體質，口罩濕掉會吸不到空氣，大家都不好受。但有小孩的他說：「盡可能保護好自己，也是保護別人。」

詹子賢則說，戴口罩練習、比賽真的很喘，「自己一個人還好、不會怕，但回家怕傳給爸媽」。他笑說，這幾天4天內做了3次快篩，第1次是因為過敏，第2次是為了要拍廣告，昨天再快篩了1次，「鼻孔要爛掉了」。（編輯：管中維）1110428