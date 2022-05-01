威迪茲7局好投 悍將中止7連敗奪本季第3勝[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北1日電）中華職棒今天在台南棒球場的賽事，富邦悍將先發投手威迪茲投7局僅失2分（1責失），演出優質先發，終場以5比2擊敗統一獅隊，終於中止近期7連敗，拿下本季第3勝。

獅隊在5局下展開攻勢，陳鏞基敲安打後，柯育民擊出滾地球，游擊手傳球給二壘手王正棠發生失誤，形成一、三壘有人，接著捕手林琨笙又發生捕逸奉送1分，且也發生傳球失誤，讓獅隊取得領先，悍將已經連7場比賽有失誤出現。

不過6局上悍將攻下4分大局逆轉，高孝儀敲二壘安打後，林琨笙犧牲觸擊護送跑者上三壘，王正棠再擊出高飛犧牲打追平比數，接著于森旭選到保送，范國宸敲二壘安打送回超前分，之後高國輝也選到保送，申皓瑋、高國麟都敲安打，各帶有1分打點，取得4比1領先。

獅隊在6局下靠著陳傑憲敲安打、林子豪獲保送，以及陳鏞基再補上安打追回1分；不過悍將在8局上也有攻勢，高國麟選到保送後，董子恩、高孝儀接連擊出安打，也得1分，終場悍將就以5比2中止7連敗，不過開季前18場戰績3勝15敗，仍是史上最慘。

悍將先發投手威迪茲用97球投滿7局，被敲5支安打，出現2次四死球，送出5次三振，失2分僅含1分責失，演出優質先發，最終拿下本季第3勝，也獲選為單場MVP。

獅隊先發投手古林睿煬則是用78球投5.2局，被敲5支安打，投2次保送，飆出7次三振，在第6局被打退場，最後失掉4分吞下敗投。不過古林睿煬今天在第1局就150公里以上的火球連發，最快球速157公里，追平本土投手最速紀錄。（編輯：張雅淨）1110501

影片來源：CPBL 中華職棒