謝國城盃青少棒台中睽違7年奪冠 獲LLB代表權

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）謝國城盃青少棒賽冠軍戰台中市隊今天與桃園市隊交手，台中市隊先發投手巫宏威完投7局失2分、好投壓制，率隊以4比2拿下勝利、睽違7年再度奪冠，也取得LLB次青少棒賽代表權。

111年謝國城盃全國青少棒錦標賽冠軍戰在台東舉行，台中市隊（中山）今天與桃園市隊（新明）爭冠，台中市隊投打都有好表現。

台中市首局靠著方紹齊安打開啟攻勢，再靠著短打推進、邱宥得適時安打先馳得點，3局上抓準桃園市投手、守備有狀況，1人出局後靠著失誤上壘、投手犯規上到二壘，接連選到2次四壞保送、滿壘時再獲得觸身球保送擠回1分，接著靠滾地球再跑回2分保險分。

台中市隊先發左投巫宏威首局雖然對手攻占得點圈，但力守不失分，2局讓打者3上3下，3局被首名打者敲出二壘打，2人出局後再接連被敲出安打失掉1分，4到6局沒有多掉分數，僅在7局再多掉1分。

巫宏威今天總計用91球投7局，被敲出10支安打，投出2次保送，失掉2分責失分，好投壓制是球隊搶勝功臣，拿下冠軍戰勝投，也獲選大會最有價值球員（MVP）。

台中市隊上一次在謝國城盃拿下冠軍為民國104年，睽違7年重返榮耀，取得世界少棒聯盟（LLB）次青少棒賽代表權，將以學校名稱代表參加LLB亞太區次青少棒賽。（編輯：張雅淨）1110501