范米特先發8局好投 悍將本季首度擊敗桃猿

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中華職棒富邦悍將隊投手范米特4日先發登板，演出8局僅失1分好投，送出6次三振，幫助球隊以3比1擊敗樂天桃猿隊，他也奪下中職生涯首勝，獲選單場MVP。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年5月4日

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中職今天在新莊棒球場的賽事，富邦悍將靠著先發投手范米特演出8局僅失1分好投，加上打線第4局攻下關鍵大局，終場以3比1奪勝，悍將本季首度擊敗樂天桃猿，奪下本季第4勝。

悍將在4局下展開攻勢，范國宸擊出內野安打後，王苡丞犧牲觸擊護送跑者上二壘，高孝儀敲出二壘安打送回1分，之後戴培峰、李宗賢、王正棠也都敲出安打，再攻下2分，取得3比0領先；桃猿的成晉在7局上選到保送後盜上二壘，之後陳俊秀敲安打，幫助桃猿追回1分。

不過終場悍將還是以3比1擊敗桃猿，順利奪下本季第4勝，中止在主場6連敗，是本季第一次擊敗目前戰績第1名的桃猿隊，目前戰績4勝16敗、勝率2成，還是5隊墊底。

洋投范米特今天先發用104球投8局，僅被敲出2支安打，投1次保送、6次三振，只失掉1分，封鎖對方打線，最後奪下中職生涯首勝，也獲選為單場MVP；最後曾峻岳也投1局沒有失分，救援成功進帳。

范米特賽後接受現場主持人訪問時表示，「我知道我們贏下來滿難得的，很開心，雖然我們開季不順利，但希望大家繼續支持我們，接下來戰績可以愈來愈好。」

范米特也提到，今天與捕手戴培峰搭配，他的引導非常好。戴培峰此戰先發蹲捕，不但引導投手繳出好投，還演出1次盜壘阻殺，攻擊上也敲1支安打，包辦1打點、1得分。

桃猿隊先發投手黃子鵬用106球投7局，被敲9支安打，出現1次觸身球，飆出9次三振，為生涯新高，失掉3分演出優質先發，不過最後吞下敗投。（編輯：張雅淨）1110504