PLG國王再添2名確診 本週2場比賽順延

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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 新北國王隊再添2人確診，且染疫球員與隊職員都有參與團隊訓練，聯盟也因此宣布，新北國王6日與週日的兩場賽事都將順延。圖為新北國王主場新莊體育館的商品部。中央社記者張新偉攝 111年5月5日

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（中央社記者龍柏安台北5日電）P. LEAGUE+聯盟今天傍晚再次通知，由於新北國王再增添2人確診，且染疫的球員與隊職員都有參與團隊訓練，因此明天與週日兩場比賽都將順延。

台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情今天突破3萬例大關，不少球隊也先後傳出疫情，今天中午PLG聯盟就公布高雄鋼鐵人與新北國王有球員與隊職員染疫，沒想到下午國王又再傳出1名球員與1名隊職員確診的消息。

根據聯盟官方聲明，國王在5月3日就有兩名球員確診，不過球隊早在5月1日就要求兩人進行隔離，沒想到今天下午球隊又追加2人染疫。

國王在官方新聞稿中指出，由於新增的2名確診者有參與5月3日團隊訓練，因此全隊都被列為密切接觸者，將接受3天隔離與4天自主健康管理，因此無法達到「本土球員至少7人與外籍球員至少1人」的聯盟最低參賽人數標準。

聯盟今天也宣布，原訂明晚7時國王在主場新莊體育館迎戰福爾摩沙台新夢想家的比賽，以及週日對戰台北富邦勇士之戰，都將確定順延。

聯盟表示，目前週日勇士與國王之戰將確定延至5月18日晚間7時，在台北和平籃球館進行，至於明天夢想家與國王之戰，將會另行公布補賽時間。（編輯：吳協昌）1110505