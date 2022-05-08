柯瑞30分率勇士轟垮灰熊 季後賽2比1領先[影]

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勇士7日在柯瑞（前中）帶領下，以142比112轟垮灰熊。（圖取自facebook.com/warriors）

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（中央社舊金山7日綜合外電報導）勇士今天在柯瑞攻下30分的帶領下，全隊三分球命中率破5成，整體投籃命中率更破6成，最終以142比112轟垮灰熊，在季後賽次輪2比1領先。

美國職籃NBA西區季後賽次輪，第2種子曼菲斯灰熊與第3種子金州勇士，於灰熊主場打完前兩戰後各拿1勝，今天兩隊改在勇士主場進行第3戰。灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）因惡性犯規，此役遭禁賽1場，是球隊客場作戰的利空消息。

勇士在這場比賽首節三分球僅5投2中，一度落後達13分，但靠著6成11的整體投籃命中率緊咬比數，並在柯瑞（Stephen Curry）讀秒階段砍進三分球，以26比28只落後灰熊2分。

次節，勇士在湯普森（Klay Thompson）完成「3分打」後超前，在柯瑞攻下10分、魏金斯（Andrew Wiggins）與波特（Otto Porter Jr.）各貢獻8分的聯手下，最多曾領先12分，上半場打完以64比57領先。

下半場勇士打出10比0開局，先以74比57將領先拉開到兩位數，之後在波爾（Jordan Poole）切入上籃得手後，以87比66領先達21分，在前3節打完後以101比80領先灰熊。

第4節急於追分的灰熊打出火氣，安德森（Kyle Anderson）比賽剩下6分19秒時因不斷和裁判抱怨，連被吹兩次技術犯規而遭罰出場，加上莫蘭特（Ja Morant）膝蓋遭撞傷，最後反撲無力，遭單節轟下41分的勇士以30分之多大勝。

今天主場作戰的勇士手感發燙，三分球32投17中，命中率達5成31，整場比賽84次出手命中53球，整體投籃命中率高達6成31。

柯瑞此役攻下勇士全隊最高30分，替補的波爾斬獲27分，湯普森貢獻了21分，庫明加（Jonathan Kuminga）、魏金斯分別攻下18分、17分，替補的波特則有13分進帳。

灰熊的莫蘭特今天轟下全場最高34分，貝恩（Desmond Bane）、傑克森（Jaren Jackson Jr）分別攻下16分、15分，替補的梅爾頓（De'Anthony Melton）獲得12分。

勇士今天獲勝，在系列賽取得2比1領先，9日（台灣時間10日）將繼續在主場迎戰灰熊。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110508