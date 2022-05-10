黃子鵬8局無失分MVP 悍將最速20敗平紀錄

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中華職棒樂天桃猿隊先發投手黃子鵬（圖）10日投8局無失分，好投壓制，率隊以3比0擊敗富邦悍將隊，桃猿隊拿下近期4連勝，黃子鵬個人本季第3勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月10日

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職富邦悍將投手郭俊麟今天本季首場出賽，優質先發但火力沒支援，悍將以0比3不敵樂天桃猿，開季24戰吞下20敗、平聯盟最速20敗紀錄；桃猿隊投手黃子鵬先發8局無失分拿下MVP。

中華職棒樂天桃猿隊今天在主場樂天桃園棒球場迎戰富邦悍將隊，兩隊都派出本土投手先發，桃猿隊先發投手為側投黃子鵬，悍將隊則派出郭俊麟本季初登板。

悍將隊先發投手郭俊麟今天表現不差，前3局沒有失分，4局被陳俊秀敲出安打、盜上二壘，再被朱育賢敲二壘打先掉1分，接著被林承飛敲出安打，失掉第2分。

郭俊麟今天總計用84球投6局，被敲出6支安打，投出4次三振、1次保送，失掉2分責失分，投球局數、用球數都是目前為止中職生涯最多，優質先發吞下敗投，個人中職一軍生涯首勝還沒有開張。

桃猿隊8局再起攻勢，1人出局後成晉跑出內野安打、盜上二壘，靠著失誤攻占三壘，陳俊秀適時安打，替球隊多添1分保險分。

桃猿隊先發投手黃子鵬展現壓制力，今天總計用107球投8局，僅被敲出5支安打，投出6次三振、無四死球、無失分，幫助球隊拿下近期4連勝，也是個人本季第3勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

黃子鵬接受賽後主場MVP訪問表示，今天剛開賽就有雨勢，把想法放得簡單一點，專注每一顆球、每個當下，投手丘土很黏，也謝謝隊友提供了一雙筷子，讓他在局間可以清理釘鞋上的土。

黃子鵬好投拿勝，也完成個人中職生涯第200場出賽里程碑，他很感謝防護團隊帶給球員很大的幫助，也對現場的球迷喊話，近年受到COVID-19疫情影響，但還是看到很多球迷進場加油，今年會一樣努力、抱持不放棄的精神，打出好的成績回饋給球迷。

悍將隊吞下近期4連敗，目前為止開季24場打完、吞下20敗（4勝），與1996年上半季興農隊出賽24場吞下20敗（4勝）並列中職史上最速20敗紀錄。（編輯：張雅淨）1110510