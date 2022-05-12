周天成不敵桃田賢斗 台灣湯姆斯盃0比1落後

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣羽球男團今天湯姆斯盃8強賽出戰日本，打頭陣的台灣一哥周天成今天以18比21、13比21不敵前球王、日本名將桃田賢斗，台灣隊以0比1落後。

湯優盃羽球團體賽（由湯姆斯盃及優霸盃組成，分別為男、女團賽事）在泰國曼谷舉行，台灣男團今年再度叩關8強，今天與日本隊爭奪4強門票。

世界排名第4的周天成今天擔任開路先鋒，迎戰前球王、日本名將桃田賢斗，過去15度交手，周天成以2勝13敗屈居下風。

周天成今天首局帶著11比8領先進入技術暫停後，遭桃田賢斗連得4分反超，兩人隨後展開拉鋸戰，桃田賢斗在19比18領先時，連得2分，周天成首局以18比21棄守。

桃田賢斗次局乘勝追擊，迅速拉開差距，周天成未能扭轉戰局，以13比21輸球。

湯姆斯盃團體賽採5點3勝制，台灣男團目前以0比1落後，第2至5點依序排出「麟洋配」王齊麟與李洋、「羽球王子」王子維、「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯、男單廖倬甫上陣。（編輯：張芷瑄）1110512