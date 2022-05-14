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中職暌違14年台東熱戰 鄉親回饋票5分鐘搶空

2022/5/14 09:52
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（中央社記者盧太城台東縣14日電）中華職業棒球大聯盟暌違14年重返台東縣，回饋台東縣民3500餘張免費票今天上午9時開放索取，5分鐘搶空。台東縣政府說，如果沒搶到回饋票，賽事當天可到球場排隊等釋出的票。

中信兄弟隊24、25日在台東第一棒球場安排主場賽事，對戰樂天桃猿隊，提供4000張免費門票，除優先回饋棒球隊教練、校長及國民中學以上棒球隊選手，其餘3534張票券開放台東縣民索取。

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台東縣政府國際發展及計畫處新聞傳播科長林俐志告訴中央社記者，上午9時開放民眾索取序號，5分鐘就全數索取完畢；成功索取序號民眾，須在所選賽事當天下午2時到傍晚6時於球場換門票，每個序號可換2張內野票，但不開放選位。

沒索取到序號民眾，可在賽事當天下午5時到球場排隊 （傍晚6時開始發放），釋出或未領票券將開放給現場排隊鄉親，每人最多領2張。（編輯：李明宗）1110514

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