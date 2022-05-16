林郁婷擊敗巴西選手 拳擊世錦賽挺進4強

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台灣拳擊女將林郁婷（中）16日在女子拳擊世錦賽57公斤級8強賽，以5比0擊敗巴西選手羅梅烏，挺進4強，至少銅牌起跳。圖為賽前訓練照片。（教練曾自強提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年5月16日

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣拳擊女將林郁婷這次出征女子拳擊世錦賽，表現逐漸進入狀況，今天在57公斤級8強賽上陣，以5比0擊敗巴西選手羅梅烏，挺進4強，至少銅牌起跳。

揮別去年東京奧運女子拳擊57公斤量級16強止步的陰霾，林郁婷睽違9個月展開國際賽首戰，在土耳其伊斯坦堡舉行的世界女子拳擊錦標賽連過3關，闖進8強。

林郁婷8強賽出戰巴西選手羅梅烏（Jucielen Romeu），首回合以試探性出拳居多，次回合在掌握對手節奏後，也逐漸增加自身攻勢，3回合結束，以5比0勝出，闖進4強，確定至少銅牌起跳，下一戰將與哈薩克選手伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimova）爭奪金牌戰門票。

教練曾自強賽後接受中央社訪問時表示，相較於前幾場比賽，今天林郁婷的表現更進入狀況，「前幾場可能是隔了滿久才參加比賽，有點壓力，經過2、3場比賽後，整體狀況恢復很多」。

曾自強透露，林郁婷近期訓練、表現都沒有太大問題，可能背負國人期待和成績壓力，導致在心態和比賽節奏方面有很大調整空間，為此，前一戰賽後特別與她深談，要她不要因太過在意而影響比賽發揮。

「林郁婷的水準，前4強沒問題。」曾自強評估，林郁婷今天表現至少發揮6、7成，心中壓力釋放，「沒有膠著在比賽勝負，而是在於表現好不好」。

在東京奧運結束後，林郁婷從黃金計畫第3級被降至第4級，到這次闖進世錦賽4強，曾自強認為，黃金計畫遭到降級的衝擊，反而讓林郁婷「置死地而後生」，或許下次挑戰奧運會更加成熟。（編輯：唐聲揚）1110516