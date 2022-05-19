桃猿一軍3主力都確診 二軍人力不足停賽2場

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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職樂天桃猿隊近期受到疫情影響，一軍3名主力陳俊秀、林承飛、林立昨天快篩陽性，今天3名選手都已確診，加上二軍有5名球員確診，20日、22日二軍賽事停賽。

桃猿隊在12日公告二軍3名球員、1名教練COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性；17日再發出公告，二軍1名教練、2名球員因為身體不適，快篩結果呈現陽性，最後結果都是PCR確診，因此二軍已累積2名教練、5名球員確診。

桃猿隊疫情從二軍燒到一軍，球團昨天公告主力陳俊秀、林承飛與林立快篩陽性，大大影響戰力，並預計從二軍拉郭嚴文、馮健庭及余德龍到一軍支援；而今天也確定陳俊秀、林承飛及林立都PCR陽性確診。

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中職今天發出公告，由於樂天桃猿隊二軍上週受疫情影響，多名球員確診與隔離，加上本週出現一軍球員確診，二軍球員遞補上一軍，二軍正規人力無法正常進行比賽，球團今天向聯盟提出申請5月20日、5月22日2場二軍比賽停賽，聯盟也同意。

中職二軍5月賽事已經有多場受疫情影響，包括味全龍之前爆發疫情，本週二軍17日、19日賽事停賽；統一獅隊也有多名一軍主力確診，18日、19日、21日共3場比賽停賽；加上桃猿隊本週賽事也停賽，中職二軍本週賽事全數都已停賽。（編輯：李亨山）1110519