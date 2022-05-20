陳偉殷日職二軍先發5.2局失2分 無關勝敗

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）旅日阪神虎隊台灣投手陳偉殷今天二軍出賽，先發投5.2局失掉2分責失分，為本季最長投球局數，球隊在延長賽第10局以2比3不敵歐力士隊，陳偉殷無關勝敗。

陳偉殷去年球季受到左肩傷勢影響，球季後半段沒有再出賽，季後前往美國治療復健，也直接回到日本、備戰新球季，今年球季從二軍出發，3月30日本季首度在二軍出賽。

陳偉殷上一次二軍出賽為5月7日與中日龍隊交手，中繼投3局被敲3支安打，投出2次三振，失掉2分責失分、無關勝敗，今天睽違13天再度於二軍出賽，對歐力士猛牛隊先發。

陳偉殷前3局被敲出4支安打，但是沒有失掉分數，4局被首名打者敲出安打，2人出局後再接連被敲2支安打失掉1分，6局先被園部佳太敲出二壘打、滾地球上到三壘，再被敲出高飛犧牲打失掉第2分，接著投出保送、被換下場。

陳偉殷在球隊1比2落後時退場，阪神隊8局靠著接連安打、高飛犧牲打送回追平分，兩隊9局打完2比2僵持不下，延長賽第10局，歐力士隊靠著再見暴投拿勝，陳偉殷無關勝敗。

陳偉殷今天總計用95球投5.2局，被敲出9支安打，投出3次三振、1次保送，失掉2分責失分，用球數和投球局數都是本季最多，賽後防禦率下降至4.02。（編輯：陳政偉）1110520