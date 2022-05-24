T1塔克連拿6分關門 太陽險勝特攻季後賽首輪聽牌

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（中央社記者龍柏安台北24日電）台灣職籃T1聯盟台中葳格太陽洋將塔克今天又在決勝期扮演「終結者」，他在最後1分33秒命中關鍵三分球，接著4罰3中連拿6分，率隊以102比96擊敗新北中信特攻，季後賽拔得頭籌。

台灣運彩xT1聯盟季後賽今天開打，由聯盟排名第2的台中葳格太陽在主場台灣體大體育館迎戰聯盟老3新北中信特攻，進行3戰2勝制對決，太陽靠著塔克（Anthony Tucker）關鍵時刻挺身而出，幫助球隊留下勝利，也率先取得「聽牌」。

太陽洋將桑尼（Sani Sakakini）今天攻下全場最高的33分、10籃板、5助攻，塔克也有30分、10籃板，兩人就合力挹注球隊6成火力，加上關鍵時刻塔克領軍關門，也幫助球隊在季後賽開出紅盤。

特攻全場最多落後16分，第4節最後1分49秒靠著洋將馬龍（Marlon Johnson）進球，將比分追至94比96，無奈回頭塔克命中三分，彷彿在追分的特攻頭上淋了一盆冷水，也澆熄對方反撲氣焰。

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特攻總教練李逸驊賽後表示，全隊今天進攻準頭盡失，防守又太過鬆散沒有壓迫，老在外圍投籃沒有採取切入製造對手犯規，導致比賽一直在後面追趕，是比賽打得辛苦的主因。

太陽王牌桑尼賽後表示，這是他們第一場季後賽，本季他們所有人都練得很辛苦，這場比賽是靠大家一起努力，因此他們值得這場勝利，而接下來他們也將專心去準備系列賽的第2戰。（編輯：張雅淨）1110524