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許基宏延長賽再見轟 兄弟勝桃猿收隊史台東首勝

2022/5/24 23:24
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（中央社記者黃巧雯台北24日電）中華職棒例行賽睽違14年、今天重返台東，中信兄弟許基宏11局下敲出再見兩分砲，以4比3氣走樂天桃猿，收下隊史在台東首勝，而此役也締造台東棒球場首次延長賽。

中華職棒前一次在台東棒球場舉辦例行賽遠在2008年3月30日，由兄弟象隊（中信兄弟前身）與統一獅隊交手。尋求隊史在台東首勝的兄弟，今晚派出洋投德保拉先發，而桃猿隊則由投手黃子鵬應戰，吸引4548名球迷進場。

樂天桃猿今天4局上靠著馮健庭、張閔勛安打，先馳得點，而中信兄弟隨即在4局下還以顏色，許基宏、詹子賢、岳東華連續3支安打扳平比分，陳家駒隨後再揮出帶有1分打點安打，幫助球隊以2比1反超。

樂天桃猿8局上展開反攻，在梁家榮安打上壘後，余德龍敲出追平分安打，扳成2比2平手。

雙方鏖戰至延長賽，桃猿邱丹11局上揮出安打後，靠著隊友犧牲短打上到二壘，隨後趁著兄弟中繼投手廖乙忠單局出現兩次暴投，跑回本壘得分，攻下超前分。

中信兄弟展現韌性，陳子豪11局下敲安後，許基宏從桃猿隊投手王躍霖手中揮出兩分打點全壘打，幫助球隊以4比3勝出，搶下隊史在台東的首場勝利。

許基宏單場2安打、2打點，除了轟出個人生涯首發再見轟，同時還是台東球場首支再見安打和再見全壘打，賽後獲選單場MVP。

兄弟先發投手德保拉今天第一局控球就出現狀況，單局3次觸身球追平紀錄，7局上投出單場第4次觸身球後，被勒令退場，此役投6.1局失1分，被敲出4安，送出6次三振，最終由第11局登板後援的投手陳柏豪拿下勝投。（編輯：林治平）1110524

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