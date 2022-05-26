玉山盃青棒賽6/2開打 爭U18世界盃國手資格

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中華民國棒球協會26日舉辦111年玉山盃全國青棒錦標賽開賽記者會，宣布預賽將自6月2日開跑，來自18縣市的青棒好手將齊聚一堂，爭取U18世界盃國手資格。中央社記者黃巧雯攝 111年5月26日

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）玉山盃全國青棒錦標賽將於6月2日開打，來自18縣市的青棒好手將齊聚一堂，爭取U18世界盃國手資格，冠軍隊將獲得組訓權，出征9月在美國佛羅里達州舉行的世界盃青棒錦標賽。

中華民國棒球協會今天舉辦玉山盃全國青棒錦標賽開賽記者會，宣布預賽將自6月2日展開，分別在新北市三重棒球場及台中市台體大棒球場兩地進行，6月10、11日的4強決賽將移師天母棒球場進行，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，預賽將採閉門舉行，4強決賽將視疫情情況，決定是否開放。

有台灣甲子園之稱的玉山盃青棒賽，今年共吸引來自18個縣市（34所高中職學校）、近400名青棒好手參賽，爭取入選台灣隊的資格，期待代表台灣參加因疫情延期至今年9月中旬在美國佛羅里達州舉行的第30屆世界盃青棒錦標賽，力拚衛冕冠軍頭銜。

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李晨薰、蔡佳諺今天受邀出席記者會，兩人也是2019年U18世界盃台灣隊冠軍班底，受訪時皆對冠軍戰出戰美國隊一役印象深刻。李晨薰表示，儘管預賽曾輸給美國隊，但冠軍戰全隊頂住壓力，最後拿下冠軍，期待學弟們能為台灣再帶回一座冠軍。

去年玉山盃青棒錦標賽冠軍戰打完5局，桃園市與新北市以0比0平手，最終因雨裁定並列冠軍，以往玉山盃攸關U18世界盃台灣隊組訓權，但受疫情影響，延至今年舉辦，由於去年玉山盃無關組訓權，也因此出現並列冠軍情況。（編輯：張雅淨）1110526