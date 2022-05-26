中職桃猿單日第4例 投手許峻暘快篩陽

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）中華職棒樂天桃猿球團COVID-19疫情持續擴大，今天下午新增一軍投手許峻暘快篩陽性，也是球隊單日第4例，由於稍早累計匡列數超過14人，今晚台東出戰中信兄弟一役已確定停賽。

樂天桃猿COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，今天稍早兩度更新球隊快篩陽性案例，包括一軍野手余德龍、投手黃子鵬及王躍霖都在名單內，一軍隔離人數累計已達16人。

由於桃猿隊已達到先前領隊會議決議的一軍球員超過14人匡列的停賽標準，因此今晚與中信兄弟在台東棒球場賽事停賽。

不過，桃猿隊疫情並未停歇，球團今晚公告一軍投手許峻暘下午出現喉嚨不適症狀，經快篩後結果呈陽性，目前已安排PCR門診並依規定通報聯盟，目前正從東部回到西部進行隔離作業，遵守中央流行疫情指揮中心及聯盟規範辦理。

桃猿隊單日新增4例快篩陽性案例，目前一軍匡列人數累計達17人，至於明天桃猿與統一獅隊在花蓮縣的賽事是否受影響，目前聯盟還未公布進一步消息。（編輯：張雅淨）1110526