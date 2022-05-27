詹皓晴女雙失利混雙得意 挺進法網第2輪

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詹皓晴（左）27日與日本籍的麥克拉克蘭（右）攜手在法網混雙首輪出擊，2人以6比3、6比3擊敗法國組合帕凱與佩爾挺進16強。（圖取自facebook.com/angelhcchan）

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（中央社記者龍柏安台北27日電）收拾好女雙失利的情緒，台灣網球雙打好手詹皓晴今天凌晨再與日本籍的麥克拉克蘭攜手在法網混雙首輪出擊，2人以6比3、6比3擊敗法國組合帕凱與佩爾挺進16強。

法國網球公開賽是網壇年度4大滿貫賽當中，唯一的紅土賽事，詹皓晴在台灣時間26日深夜11時才結束與日本女將青山修子在女雙首輪賽事，短暫休息1個小時，再次提拍攜手紐西蘭與日本混血雙打好手麥克拉克蘭（Ben McLachlan）於混雙亮相。

詹皓晴混雙生涯曾在溫布頓網球錦標賽、美國網球公開賽雙雙打進決賽，法網則在2016與2019年2度闖進8強，去年法網她和澳洲好手皮爾斯（John Peers）首次聯手，不過2人似乎不太「合拍」，首輪就宣告出局。

今年詹皓晴混雙選擇與麥克拉克蘭合作，這對「台日聯軍」首役遭遇帕凱（Chloe Paquet）與佩爾（Benoit Paire）這對地主法國組合，開賽後2人在第2局率先破發，一口氣連拿3局，最多握有4比1領先。

接下來2組人馬都沒再暴露破發機會，一路僵持相互保發，「台日聯軍」先以6比3拿下。

次盤前2局雙方以1比1打平，第3局「台日聯軍」逮到機會攻破對手發球局超前，隨後又3度化解破發危機，一度取得3比1領先。

法國組合第6局再度逼出破發機會，所幸「台日聯軍」有驚無險撐過危機，先保再破將領先擴大至5比2，最終再以6比3關門，順利挺進第2輪。（編輯：戴光育）1110527