陳偉殷日職二軍先發 4局失3分無關勝敗

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）旅日阪神虎隊台灣投手陳偉殷今天二軍出賽，對中日龍隊先發投4局失掉3分責失分，球隊終場以4比3拿勝，陳偉殷無關勝敗。

日本職棒二軍例行賽阪神虎隊今天與中日龍隊交手，阪神虎隊派出台灣投手陳偉殷先發，陳偉殷開賽就有狀況，單局被敲3支安打、失掉1分。

陳偉殷2局讓首名打者敲出二壘方向滾地球，但隊友守備失誤沒有幫忙、打者上到一壘，接著依序讓打者敲出中外野方向飛球、右外野方向飛球、中外野方向飛球出局，沒有失分。

陳偉殷3局再遇到狀況，四壞保送首名打者，接著連續被敲3支安打、滾地球失掉2分，4局2人出局後被敲出安打、跑者盜壘失敗，結束投球任務。

陳偉殷今天總計用66球投4局，被敲出7支安打，投出1次保送、1次三振，失掉3分皆為責失分，近期連4場出賽都有掉分，賽後防禦率4.58。

今天比賽5局打完兩隊3比3戰成平手，阪神6局靠著四壞保送、高寺望夢二壘打、滾地球跑回超前分，順利拿下比賽勝利；陳偉殷在球隊1分落後時退場，隊友後半段幫忙打回分數，陳偉殷無關勝敗。（編輯：張芷瑄）1110527