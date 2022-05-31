羅昂7局失1分優質先發 獅隊擊敗悍將

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中職統一獅隊連8天沒有比賽，31日與富邦悍將隊交手，先發投手羅昂（圖）7局失1分、優質先發，幫助球隊以3比1拿下近期2連勝，羅昂獲選單場MVP。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月31日

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（中央社記者謝靜雯台北31日電）中職統一獅隊連8天沒有比賽，今天與富邦悍將隊交手，先發投手羅昂7局失1分、優質先發，郭阜林代打敲出超前比數安打，幫助球隊以3比1拿下近期2連勝，羅昂獲選MVP。

中華職棒上週賽事受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和天氣影響延賽多，統一獅隊24日與味全龍隊比賽因雨延賽，27日至29日原訂與樂天桃猿隊在花蓮棒球場交手，則因為疫情延賽，獅隊上一場比賽已經是22日。

獅隊今天作客新莊棒球場與富邦悍將隊交手，獅隊2局靠著胡金龍二壘打、高國慶安打攻占一、三壘，鄭鎧文敲出內野滾地球，悍將一壘手失誤、獅隊跑回第1分。

悍將隊比賽前半段打線受制，直到7局才靠著林益全二壘打、戴培峰適時安打送回追平分；獅隊8局攻勢再起，靠著陳傑憲安打、盜壘、胡金龍獲得故意四壞保送，郭阜林代打建功，敲出超前比數安打，林岱安再補上安打，替球隊多添1分保險分。

獅隊先發投手羅昂今天展現壓制力，總計用102球投7局，僅被敲出5支安打，投出8次三振，失掉1分責失分，優質先發拿下個人本季第5勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

悍將先發投手郭俊麟表現也不差，總計用107球投6局，被敲7支安打，投出1次三振、1次保送，失掉1分責失分、無關勝敗，中職生涯首勝還要再等等。

獅隊野手陳傑憲扛3棒、手感不錯，單場4打數敲出3支安打，另有1次盜壘成功，賽後打擊率升到3成70，好表現率隊拿下2連勝，富邦悍將則吞下近期3連敗。（編輯：張雅淨）1110531

中職統一獅隊31日作客新莊棒球場與富邦悍將隊交手，郭阜林（圖）代打建功，敲出超前比數安打，幫助球隊以3比1拿下近期2連勝。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月31日