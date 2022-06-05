范米特解釋右肩衣服污痕來源 秀出熱身軟膏

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（中央社記者謝靜雯新北5日電）中職富邦悍將隊今天與中信兄弟比賽，6局兄弟隊總教練林威助質疑悍將隊先發投手范米特右肩衣服上污痕，檢查後沒有異狀，賽後悍將球團也拿出使用的「熱身軟膏」解釋污痕來源。

中信兄弟隊今天在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，6局兄弟隊黃韋盛敲出游擊方向滾地球，第一時間被判出局，經過電視輔助判決改判內野安打。

但改判過後兄弟隊總教練林威助上場向主審蘇建文反應，范米特衣服上有污痕，蘇建文第一時間有上投手丘摸了一下衣服，6局上結束，蘇建文又在場邊查看范米特衣物上的污痕，最後確認沒有特別異狀，比賽繼續進行。

賽後悍將總教練丘昌榮接受媒體訪問表示，范米特使用的是很多球員會使用的「熱身軟膏」，可以幫助加速熱身，但因為范米特沒有穿束衣的習慣，流汗軟膏的顏色就透出來，才會在右肩衣服上出現污痕。

丘昌榮表示，換局時主審有來查看范米特衣服，稍微摸一下，也有聞一下，確定不是不合規定的外部物質；至於范米特6局投完就退場，丘昌榮表示，6局滿壘、2人出局，本來就設定范米特面對的最後一個打者就是江坤宇，無論結果如何都會換他下場。

丘昌榮表示，范米特遇到狀況很沉穩，沒有受到太大影響，最後三振完成任務；范米特今天總計用106球投6局，被敲出7支安打，投出7次三振、3次保送，失掉1分責失分，拿下勝投。

兄弟隊總教練林威助賽後透過球團公關回覆，5局中場就有跟主審蘇建文反應，6局改判時又再度提出，蘇建文上前查看回覆，「不是油、是擦勞滅」，6局換局有再度確認。

范米特接受訪問一開始還開玩笑說，衣服上的污痕是吃水餃時不小心醬料沾到，後來解釋這是很多投手都會使用到的熱身軟膏，這是為熱身做準備，沒有違反任何規定。

6局面對滿壘危機，范米特表示，當下積極進攻好球帶，照著捕手指示投球，很開心有不錯結果，今天打擊守備也很幫忙，才可以順利拿下勝利；悍將今天以8比2拿下近期2連勝。（編輯：陳仁華）1110605