林益全枕頭墊高想很多 2安3打點率悍將2連勝

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中職富邦悍將隊5日與中信兄弟交手，林益全（右）2安3打點，率隊以8比2拿下近期2連勝，林益全下二軍1個月後歸隊拿MVP，直言這段時間枕頭墊高想了很多。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月5日

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（中央社記者謝靜雯新北5日電）中職富邦悍將隊今天與中信兄弟交手，悍將先發投手范米特6局失1分優質先發，林益全2安3打點，率隊以8比2拿下近期2連勝。林益全下二軍1個月後歸隊拿MVP，直言這段時間枕頭墊高想了很多。

中職富邦悍將隊在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟隊，悍將1局靠著觸身球保送、范國宸、林益全接連安打先馳得點，戴培峰補上安打送回第2分。

悍將2局再起攻勢，王詩聰內野安打，李宗賢二壘打，王勝偉高飛犧牲打送回第3分，張冠廷補上二壘打再添1分，悍將4局再靠著接連安打攻下3分，拉開領先差距。

兄弟隊5局拿下1分，7局上靠著許基宏敲出個人本季第5轟，陽春砲追回1分，悍將7局下再起攻勢，靠著辛元旭安打、接連四壞保送、野手選擇跑回團隊第8分，兄弟比賽後半段沒能再添分數，吞下敗仗。

林益全4月底下二軍，直到5月31日才回到一軍，回一軍後打擊有表現，今天單場5打數敲出2支安打，貢獻3分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

悍將隊總教練丘昌榮接受媒體訪問表示，開季大家都很悶，林益全是很有經驗的球員，下二軍10天不是壞事，與其在一軍表現不好糾結，下二軍調整、透過電視看看隊友的表現，也不是壞事。

林益全直言職棒生涯14年，今年下二軍之前球隊的戰績不好，資深球員沒有適時給球隊幫助也會被放大檢視，下二軍重新調整心態，想辦法加快腳步、調整到位，等待教練需要、能適時對球隊有幫助。

林益全表示，職棒生涯前13年沒有遇過這樣的低潮，但也當作人生的歷練，下二軍每天晚上枕頭都墊高一點，想了很多，知道生涯沒有一直很順遂的，感謝教練團、領隊鼓勵。

林益全歸隊好表現幫助球隊拿下近期2連勝，他也特別提到，先前球隊橫掃樂天桃猿隊的時候大家表現很精彩，「相信我們球隊會越來越好，大家會越來越有默契」。

兄弟隊先發投手泰迪僅投3.2局，被敲出10支安打，投出4次三振、1次觸身球保送，失掉7分責失分，為本季最短投球局數，吞下個人本季第4敗。（編輯：管中維）1110605