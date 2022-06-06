備戰世界盃資格賽 台灣男籃開訓

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2023年世界盃資格賽第3階段6月30日將在澳洲墨爾本登場，台灣男籃6日正式開訓，將集訓至6月27日，28日出發赴澳洲墨爾本。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年6月6日

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）備戰世界盃男籃資格賽第3階段，台灣男籃今天開訓，中華民國籃球協會表示，歸化球員阿提諾下午加入練球，孫思堯明天起加入集訓，台灣隊將帶15名球員出征。

2023年世界盃資格賽第3階段6月30日將在澳洲墨爾本登場，台灣男籃今天正式開訓，將集訓至6月27日，28日出發赴澳洲墨爾本，7月1日首戰中國，休兵1天後，7月3日迎戰日本，7月4日再戰中國。

籃協發布新聞稿表示，今天上午共有13名球員完成報到，歸化球員阿提諾（William Artino）下午加入練球，孫思堯因母隊已有行程，明天起加入集訓，台灣隊將帶15名球員前往澳洲墨爾本參賽，由教練團依據對戰組合及選手狀況，每場登錄12名球員出賽。

這次台灣男籃由周俊三執掌兵符，教練團成員包括教練鄭志龍、吳俊雄、廖覎鋕、體能教練陳威志、防護員林鴻凱。

台灣男籃以年輕球員為主體，包括林秉聖（中信特攻）、盧峻翔（領航猿）、林正（領航猿）、王子綱（台啤）、陳兆豪（台啤）、陳又瑋（鋼鐵人）、周暐宸（台銀）、孫思堯（太陽）、劉駿霆（獵鷹）、游艾喆（政大）、林彥廷（政大）、張鎮衙（政大）、唐維傑（旅美）、林郅為（旅日）、阿提諾（歸化）。

另外，台灣3X3女籃隊同樣選定今天報到，並在台南市立永仁高中開訓，代表隊由永仁高中教練時超傑領軍，將於7月7日赴新加坡參加今年度亞洲盃。

8名女籃集訓球員包括鄭慧慈（文化）、林佳蓉（文化）、李吟娸（世新）、王玥媞（文化）、陳芷英（台科大）、徐詩涵（台師大）、郭虹廷（文化）、黃巧鈞（文化）。

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台灣3X3男籃隊同樣正在集訓中，籃協表示，培訓名單將兵分兩路，一批在6月18日出發前往比利時參加世界盃，另一批7月5日飛往新加坡參加亞洲盃賽事。

其中，世界盃由教練吳正杰執掌帥印，球員包括劉丞勳（健行）、王凱裕（政大）、江均（輔大）、韓杰諭（國體）；亞洲盃由教練田本玉率隊，球員包含曹薰襄（台藝大）、林子洧（高師大）、林信寬（台師大）、丁冠皓（健行）。（編輯：張雅淨）1110606