胡智為7局優質先發勝 獅隊與桃猿勝差追至0.5場

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中職統一獅隊6日回到主場台南棒球場迎戰樂天桃猿隊，獅隊先發投手胡智為（圖）7局失1分、優質先發，率隊以2比1拿下近期2連勝，獅隊賽後與戰績排名首位的桃猿隊僅剩0.5場勝差。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月6日

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）中職統一獅隊今天回到主場迎戰樂天桃猿隊，獅隊先發投手胡智為7局失1分、優質先發，率隊以2比1拿下近期2連勝，獅隊賽後與戰績排名首位的桃猿隊僅剩0.5場勝差。

中華職棒統一獅隊今天在主場台南棒球場迎戰樂天桃猿隊，獅隊1局靠著林靖凱二壘打、胡金龍適時安打送回團隊第1分，5局高國慶選到保送，靠著犧牲觸擊上到二壘，陳重廷二壘打送回第2分。

獅隊今天派出投手胡智為先發，胡智為1局雖被敲出2支安打，但守備幫忙、沒有失分，2局2人出局後被敲出內野安打，但也沒有掉分。

胡智為從2局最後一個出局數開始，連抓15個出局數，直到7局2人出局後被郭嚴文敲出安打，對林承飛投出四壞保送，但接著讓許禹壕敲出中外野方向飛球出局。

胡智為8局續投有狀況，林政華代打敲出內野安打，再被黃敬瑋敲出二壘打失掉1分退場，王鏡銘、施子謙依序接替登板，力守不失分；林政華代打上場為一軍生涯初登板，首打席生涯首安就出爐，也跑回生涯首得分。

胡智為今天總計用98球投7局，被敲出6支安打，投出1次三振、1次保送，失掉1分責失分，優質先發拿下個人本季第5勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

胡智為接受賽後主場MVP訪問表示，距離上一場先發僅休息4天，但中間有吃飽睡飽，過去與桃猿隊對戰數據雖然不算理想，但今天從開賽到最後，每一局都有跟捕手討論，觀察打者習性和想法，去執行策略。

獅隊拿下2連勝、桃猿吞下2連敗，獅隊賽後戰績21勝14敗2和，與上半季戰績暫居聯盟第1的桃猿隊拉近至0.5場勝差。（編輯：陳仁華）1110606