PLG選秀開放報名 取消新人年薪上限

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（中央社記者龍柏安台北7日電）PLG聯盟今天宣布，2022年選秀會從今天起開放報名，預計將至6月30日截止，今年新秀最大變革，就是取消年薪200萬的菜鳥薪資上限，不過原本每月最低保障薪資仍適用。

P. LEAGUE+季後賽正如火如荼進行中，不過新人選秀會已提前起跑，今年聯盟也將菜鳥薪資上限「解凍」，不再限縮年薪需在200萬以內，而選秀狀元的最低保證薪資為新台幣9萬（具台灣男籃國手資格則最低為12萬），榜眼則為8萬，探花7萬。

其他首輪獲選球員最低薪為6萬，次輪開始則降至5萬，第3輪以後則為4萬，此外聯盟今天也一併宣布，只要符合華裔資格的球員，都不需再參加選秀。

依照聯盟今天公布的選秀辦法，只要年底年滿19歲的球員，即達選秀最低年限，不過曾註冊UBA大專籃球聯賽的在學學生，則需在8月31日前年滿21歲，或至少完成大三以上學業，且未曾在PLG聯盟註冊。

欲參與選秀的球員，則需在台灣參與過HBL甲級、UBA（公開一級）資歷，至於外籍生則得連續在HBL或UBA連續註冊滿2年。

至於參與過UBA公開二級及其他同等學生籃球聯賽球員，則需附教練推薦信並簽章；若無相關資歷需6隊教練團或球隊總經理推薦（須附推薦函並簽章）。

效力海外地區同等學生籃球聯賽的球員，也需經任一聯盟所屬球隊總教練或聯盟推薦（須附推薦函並簽章）。聯盟強調，若在選秀會上落榜的球員，並不具備自由球員身分，未來若想進入聯盟球隊效力，仍得透過選秀會。

聯盟表示，今年選秀會的時間、地點與形式，將待聯盟確認後再另行公告，而選秀會詳細資訊及報名專用表格，可上PLG官方網站查詢。（編輯：吳協昌）1110607