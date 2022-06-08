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台鋼雄鷹成中職第6隊 蔡其昌：有助把餅做大

2022/6/8 15:33
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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台鋼雄鷹成為中華職棒第6隊後，中職會長蔡其昌今天表示，除了完成上任承諾外，也相信在台鋼雄鷹加入後，比賽對戰組合將更具多樣性，可望將職棒的餅做大。

台灣鋼鐵集團以「台鋼雄鷹」為名進軍中職，並選定高雄澄清湖棒球場作為球隊主場，中職在2008年之後，重回6隊規模。

蔡其昌今天出席台鋼雄鷹加盟中職記者會，他致詞時先替球迷歡迎台鋼雄鷹加入，並為球迷發聲，「等待中職回到6隊榮景已經很久了」，也感謝台鋼雄鷹加入，讓職棒邁出一大步。

蔡其昌表示，台鋼雄鷹加入後，中職增至6隊，對戰組合將更多元，吸引球迷朋友進場看球 ，且可以照顧更多教練、選手、球團服務相關人員，對於相關就業幫忙很大。

蔡其昌接任會長時曾承諾將爭取第6隊，今天兌現承諾，他指出，高雄市政府一直希望有一支屬於高雄在地的球隊，未來台鋼雄鷹以澄清湖棒球場為主場，市府和球團將投入球場改建，希望未來球場能符合職棒球隊和球迷需求，「好好地把高雄、屏東市場經營起來」。他相信，未來台鋼雄鷹可以培養更多高屏地區球迷，將職棒的餅做大，

蔡其昌也向球迷喊話，待COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情回穩，台灣逐漸回歸正常生活後，呼籲球迷進場，再次感受棒球帶來的熱力和震撼。（編輯：張雅淨）1110608

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