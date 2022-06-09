周天成3局拍落李卓耀 挺進印尼大師賽8強

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（中央社記者龍柏安台北9日電）克服第2局亂流，台灣羽球一哥周天成在決勝局找回狀態，讓他在印尼羽球大師賽次輪，以21比11、18比21、21比16，淘汰世界排名第17的香港好手李卓耀，挺進8強。

隸屬羽球世界巡迴賽超級500系列的印尼羽球大師賽，總獎金達36萬美元（約新台幣1062萬元），也是下一站頂級超級1000大賽印尼羽球公開賽的前哨戰。

世界排名第4的周天成過去和李卓耀5次交鋒，前者握有3勝微幅對戰優勢，今天周天成歷經62分鐘、3局惡戰，才擺平對手拿下晉級門票。

今天開賽周天成展現絕佳狀態，開局就拉出14比4攻勢，讓他握有大幅領先，對手雖一路苦追，將落後縮小至5分差，此時周天成再用一波6比1攻勢甩開對手追擊，在全場一路領先的優勢下，以21比11率先拿下。

次局戰況完全相反，周天成開賽就陷入挨打，一度以5比12大幅落後，他一路苦追，雖在最後3度追到只差2分，不過仍以18比21棄守，也讓對手扳平戰局。

所幸周天成在決勝局重新找回節奏，開局又以7比1攻勢奠定領先優勢，對手則展現韌性，持續縮小分差，不過周天成在17比15領先時，利用一波4比1攻勢強勢「關門」，有驚無險挺進8強。

周天成下一戰對手，是去年羽球世錦賽銅牌得主、世界排名第9的印度好手森恩（Lakshya Sen），兩人過去僅交手一次，周天成歷經3局苦戰後拿下勝利。（編輯：張雅淨）1110609