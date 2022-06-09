吳念庭本季第3轟出爐 宋家豪中繼0.2局丟1分

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）旅日西武獅隊台灣野手吳念庭今天迎戰讀賣巨人，第8局敲出個人本季第3發全壘打，擺脫連續11打數無安打的陰霾；而樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天出戰廣島隊，中繼0.2局失1分。

日本職棒兩聯盟交流戰埼玉西武獅本週在主場西武巨蛋與讀賣巨人進行3連戰，前兩戰都由西武獅拿下勝利，吳念庭今天依舊先發第2棒、守三壘，但吳念庭近期打擊陷入小低潮，賽前已連續9個打數沒有安打。

吳念庭今天首局敲出右外野飛球遭到接殺，3局下在三壘有人情況下擊出高飛犧牲打，攻下球隊第1分，第5局則敲成游擊方向飛球出局。

巨人前8局攻下4分，吳念庭8局下從巨人隊中繼投手今村信貴手中敲出陽春砲，本季第3轟出爐，先追成2比4，而西武獅洋砲歐葛雷迪（Brian O’Grady）則在9局下開轟，但後續打線未能延續攻勢，西武獅以3比4敗下陣來。

吳念庭此役3打數唯一安打就是全壘打，進帳2分打點，賽後打擊率2成38。

樂天金鷲隊台灣投手宋家豪連3天出賽，昨天後援登板，本季第3勝到手，今天出戰廣島東洋鯉魚隊，9局上在4比0領先時上場，僅投0.2局失1分，面對5名打者，被敲出3支安打，所幸後續登板的松井裕樹化解危機，最終樂天以4比1勝出。（編輯：張芷瑄）1110609