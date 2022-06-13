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林聖榮把過去全忘掉 倪福德指導再拚測試會

2022/6/13 12:45（6/13 13:06 更新）
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投手林聖榮13日參加台鋼雄鷹測試會，力拚站上一軍舞台。他表示，過去投球動作容易不固定，經教練幫忙修正後，球速有慢慢回到以前的狀態。（台鋼雄鷹提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月13日
投手林聖榮13日參加台鋼雄鷹測試會，力拚站上一軍舞台。他表示，過去投球動作容易不固定，經教練幫忙修正後，球速有慢慢回到以前的狀態。（台鋼雄鷹提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月13日
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（中央社記者謝靜雯高雄13日電）21歲的投手林聖榮在選秀會前段輪次被選入，2年就被釋出，他把過去全忘掉，退役球員倪福德也幫忙微調機制、找回球速，今天參加台鋼雄鷹測試會拚機會，力拚真正站上一軍舞台。

林聖榮畢業於大理高中之後應屆中職選秀被富邦悍將隊在第3輪選進，選秀順位不錯，但職棒生涯卻不如預期順利，在二軍2年留下30場出賽，10場先發、20場後援，戰績2勝7敗，2021年季後就被釋出，還沒有機會真正踏上一軍舞台，職棒生涯就結束。

林聖榮被釋出後到業餘安永鮮物成棒隊持續維持訓練，今年也有參加中職二軍交流賽，10日對富邦悍將隊二軍先發，投4局被敲1支安打，投出4次三振、3次保送，沒有失分、無關勝敗。

林聖榮表示，想在二軍交流賽好好表現自己，剛好對上前東家、很興奮，剛開始上場時很緊張，後面越來越放得開，想辦法積極進攻好球帶。

林聖榮表示，收到釋出訊息的時候很失落，想著怎麼這麼快就離開職棒隊了，但沒有想過要放棄，這次報名參加台鋼雄鷹測試會也想證明自己是有實力在職棒場上，今天測試會最快球速140公里。

「把過去職業生涯全部忘掉、重新再來。」許多教練和學長都鼓勵林聖榮，安永鮮物投手教練倪福德也幫忙微調動作，林聖榮表示，過去投球動作容易不固定，教練幫忙修正之後，球速有慢慢回到以前的狀態；林聖榮生涯最快球速為146公里。（編輯：張雅淨）1110613

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