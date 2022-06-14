鄭鎧文連3場開轟 統一獅逆轉擊敗味全龍

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）中華職棒統一獅今天今天合計出動5名投手，第4局起就沒讓味全龍添得任何分數，靠著第7局鄭鎧文兩分砲，連3場敲出全壘打，率隊以2比1逆轉勝出。

統一獅賽前拉出2連勝，儘管戰績追上龍頭樂天桃猿，但本週也面臨7天6戰的考驗，獅隊今天在高雄澄清湖棒球場出戰味全龍。

兩隊今天前2局都未能攻占壘包，3局上味全龍張祐銘獲得保送上壘後，郭天信適時擊出右外野平飛安打，送回壘上跑者，味全龍以1比0領先。

統一獅第4、5局都有攻占得點圈，但都欠缺適時一擊，在味全龍投手林子昱先發6局無失分退場後，獅隊趁著對手牛棚出狀況，7局下潘傑楷先是保送上壘，鄭鎧文隨後從龍隊中繼投手陳明軒手中敲出兩分砲，幫助球隊以2比1收下勝利。

統一獅洋投布雷克投6局僅失1分非責失分，靠著打線幫忙，最終無關勝敗，而後續登板的施子謙、楊孟沅、邱浩鈞、柯瑞都未失分，並由第7局上場中繼1局的施子謙拿下勝投。

鄭鎧文近期手感火熱，不但是連3場開轟，且連2場獲選為單場MVP，他賽後受訪時謙虛地說：「打擊方面沒有特別注意什麼，就想辦法擊到球。」（編輯：郭諭儒）1110614