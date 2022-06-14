林承飛陽春砲 樂天桃猿擊敗中信兄弟

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）中華職棒樂天桃猿林承飛今天睽違近1個月再度開轟，單場2安、2打點，加上洋投霸林爵主投6局失2分（1分責失分），最終以5比2擊敗中信兄弟。

中信兄弟今天在主場台中洲際棒球場迎戰樂天桃猿，兄弟調整內野守備陣容，黃韋盛從三壘移防一壘，而20歲的馬鋼生涯首次一軍先發出賽，打第8棒、守三壘。

兄弟隊洋投象魔力開局狀況不穩，桃猿靠著3支安打攻占滿壘後，郭嚴文先是高飛犧牲打，林承飛隨後補上安打，幫助球隊以2比0領先，兄弟隨後靠著陳子豪1局下在得點圈有人情況下，擊出內野滾地球，先追回1分。

兄弟隊馬鋼今天2局下擊出一軍生涯首安，開啟球隊攻勢，並靠著林書逸二壘安打，馬鋼跑回生涯首分，將比分追成2比3。

桃猿第4、5局都有所斬獲，合計添得2分，包括林承飛陽春砲，這也是他本季第二度從洋投象魔力手中轟出全壘打，加上桃猿牛棚後續守住領先優勢，最終以5比2迎接勝利。

桃猿洋投霸林爵此役投6局失2分，僅1分責失分，被擊出8支安打，送出5次三振，陳俊秀單場3安打猛打賞，而林承飛2安打，包括1發全壘打，單場貢獻2打點，賽後獲選為單場MVP。（編輯：李亨山）1110614