桃猿黃子鵬染疫後歸隊先發奪勝 感謝後勤團隊

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）中職樂天桃猿今天靠著投手黃子鵬先發7局無失分，加上打線相挺，最終以3比0擊敗味全龍；黃子鵬歷經快篩陽性後歸隊首戰奪勝，他表示，盼回報後勤團隊，感謝隔離期間的協助。

味全龍今天在主場天母棒球場迎戰樂天桃猿，桃猿隊在錯過2局上得點圈攻擊的機會後，5局上終於突破僵局，靠著林承飛、林立安打，取得1比0領先。

桃猿隊7局上再度展開攻勢，朱育賢敲安後，隊友林立、成晉安打串連，再添2分。

味全龍隊前6局僅擊出3支零星安打，7局下郭天信、張祐銘安打後，吹起反攻號角，但關鍵時刻未能延續攻勢，桃猿隊最終以3比0帶走勝利，收下2連勝，獨居聯盟龍頭寶座，與統一獅隊勝差拉開至0.5場。

桃猿隊投手黃子鵬5月底快篩陽性，歸隊後首度先發，此役投7局無失分，被敲出5安打，無保送、送出4次三振，第4勝到手，接替投球的投手陳禹勳、豪勁各投1局，分別拿下中繼和救援成功。

桃猿隊總教練曾豪駒稱讚，黃子鵬狀況不錯，「搶好球數積極，加上配球快慢搭配，子鵬和閔勛（張閔勛）兩個搭配想法感覺是一致，整個節奏拿捏得很好」。

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黃子鵬坦言，這場比賽對他意義重大，感謝後勤團隊、防護員、體能訓練師、教練團在隔離期間的協助，包括規劃訓練課表或排解身體不適，幫助他縮短回到一軍的時間。

「今天這場比賽我其實有很大一股動力，很想要有好的表現回報他們，讓他們知道說他們辛苦是值得的」，黃子鵬今天也付諸實際行動，他強調，如果那7天隔離期間沒有後勤團隊的幫助，或許他離重回投手丘還有段時間也說不定。（編輯：陳仁華）1110615