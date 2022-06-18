游霆崴臨危受命扛先發 笑說全身痠痛像被車撞到

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中職富邦悍將隊投手游霆崴17日臨危受命頂替先發，投出好評價。他18日受訪笑說，投完球當下沒覺得手痠，但可能太過緊繃，回到家一下子壓力釋放、馬上睡著，「睡很飽，但早上起來全身痠痛、很像被車撞到」。（富邦悍將提供）央社記者謝靜雯傳真 111年6月18日

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（中央社記者謝靜雯新北18日電）中職富邦悍將隊投手游霆崴昨天臨危受命頂替先發，5局失3分、教練團給好評價，游霆崴表示收到消息很突然，高鐵上趕緊調整心情，許久沒有投長局數，「今天睡醒全身痠痛像被車撞到」。

中華職棒富邦悍將隊昨天與統一獅隊教手，悍將隊原訂先發投手羅力因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，臨時由游霆崴頂替先發。

游霆崴表示，接到要上一軍的通知很突然，二軍投手教練余文彬跟自己說加油時，還有點一頭霧水，才知道自己是臨時要頂替先發，趕緊收拾東西搭車。

游霆崴生涯第一次遇到這種狀況，利用搭高鐵的時間回想先發時調整的感覺和策略，下午3時左右才到球場。

游霆崴春訓雖然都是先發調整，但開季後都是後援出賽，也在適應中繼投手該怎麼調整，臨危受命頂替先發，游霆崴表示，能投幾局就投幾局，盡量投給打者打，減少用球數。

游霆崴昨天先發總計用73球投5局，被敲出6支安打，失掉3分責失分，總教練丘昌榮和投手教練林正豐都給好評價；游霆崴3局被統一獅隊陳傑憲敲出全壘打，他表示陳傑憲是很好的打者，當時球數落後，不想要保送他，沒想到被打得這麼遠。

游霆崴笑說，昨天投完球當下沒有覺得手痠，但可能太過緊繃了，回到家一下子壓力釋放、馬上睡著，「睡很飽，但早上起來全身痠痛、很像被車撞到」。

教練林正豐表示，游霆崴下週應該會先移出先發投手輪值，他的定位會比較吃重，主要長中繼，如果先發投手有缺，也可能需要先發、中繼兩頭跑。（編輯：陳政偉）1110618