日職山本由伸投出無安打比賽 本季第4人

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本職棒歐力士隊23歲王牌投手山本由伸，今天先發出戰西武隊投出無安打比賽，是日職史上第86人，也是本季第4人，創1950年兩聯盟制度以來首度單季4人無安打比賽紀錄。

日本朝日新聞報導，本季達成無安打比賽的投手，包括4月10日的羅德隊佐佐木朗希（完全比賽）、5月11日的軟銀隊東濱巨、6月7日的DeNA隊今永昇太，及今天的山本由伸。

這是日本職棒從1950年引進兩聯盟制度以來，首度出現單一球季有4名投手投出無安打比賽。

山本出身岡山縣，2016年秋天在選秀會上獲歐力士隊第4指名加盟，2021年球季以18勝拿下太平洋聯盟勝投王，並以1.39防禦率奪得同年防禦率王，為球隊奪得聯盟冠軍做出巨大貢獻。

山本在今天這場比賽前的成績為6勝3敗、防禦率1.72。

日本放送協會（NHK）報導，山本今天除了在5局投出一次四壞保送打者上壘外，全場28個打席未讓打者敲出任何一支安打，共投出9次三振，用球數102球。比賽最後由歐力士隊以2比0獲勝。

山本賽後受訪時說，直到9局投完前都非常專注，在忐忑不安的情況下投完比賽，能投出無安打比賽真的非常高興。

報導回顧日職過去出現4名投手在單一球季投出無安打比賽，是距今79年前的1943年，但當年是單聯盟制度；進入兩聯盟制度以來則是首次。

目前單一球季出現最多次無安打比賽，是在單聯盟制度的1940年，當年共有5人投出無安打比賽。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110618