替悍將開球 桌球新星鄭樸璿要跳級挑戰成人賽事

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（中央社記者謝靜雯新北18日電）富邦悍將隊今天請桌球新星鄭樸璿開球，她表示第一次踏上棒球場感覺很空曠、心情跟著舒展開來；拿下波蘭青少年桌球公開賽U17、U19冠軍，目標跳級挑戰成人賽事，她說：「可以跳級是肯定、很開心」。

中職富邦悍將隊今天在新莊棒球場迎戰統一獅隊，請來藝人炎亞綸擔任開球投手，桌球新星鄭樸璿擔任開球打者。

16歲的鄭樸璿今年參加WTT波蘭青少年桌球公開賽「越級打怪」，拿下U17、U19冠軍，她表示這是今年參加的第一個國際賽，就可以有這麼好的表現、很滿意，接下來8月有國內17歲國手選拔賽，也準備赴捷克挑戰成人等級的比賽。

鄭樸璿表示，以選手的角度，可以跳級很開心，跟層級高的對手打，如果可以給他們壓力，也是對自己實力的肯定，輸很正常、也可以知道還有哪邊需要加強。

鄭樸璿透露，小時後爸爸希望她和哥哥要運動，哥哥踢足球，但自己沒有這麼喜歡，她出生就有200度左右的近視，有人說打桌球可以防近視，所以8歲開始打桌球，但她笑說，「近視還是會加深，剛開始打300多度、現在已經600多度了。」

鄭樸璿升上國中決定要走桌球這條路，剛開始是玩的感覺，教練會發巧克力，慢慢有了比賽成績、有成就感，就會想要追求更好，一直循環，也算是動力。

小時後跟著爸爸、哥哥一起看棒球，但第一次真正踏上棒球場，鄭樸璿表示球場很空曠，心情跟著舒展開來，在場邊有練習揮棒，但正式開球，炎亞綸投過來的球比較靠近身體，「嚇了一跳、閃了一下，所以沒有揮棒。」

炎亞綸表示，過去曾在美職洛杉磯道奇隊主場看球，但到中職球場是第一次，設備、氛圍很好，不輸去美國看球的體驗，球場的整潔度、路線也很清楚，國內可以有這樣的球場很值得開心。

炎亞綸受邀開球，之前還有去健身房找教練練習，知道投手丘到本壘板距離很遠，但真正站上去真的是不同風景。（編輯：張芷瑄）1110618