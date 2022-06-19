吳念庭下二軍單場雙安 王柏融連兩戰無安打

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）旅日西武獅隊野手吳念庭今天被下放二軍，二軍出賽3打數敲出2支安打，西武隊終場以6比5擊敗橫濱隊；火腿隊野手王柏融二軍出賽，總計3打數沒有安打，火腿終場以4比5不敵樂天隊。

日本職棒埼玉西武獅隊今天與橫濱隊交手，西武隊野手吳念庭二軍先發出賽扛4棒、守一壘，1局敲出三壘方向界外飛球出局，3局選到四壞保送，5局敲出三壘方向內野安打，7局敲出左外野方向安打。

吳念庭今天總計3打數敲出2支安打，選到1次四壞保送，慢慢調整找手感。西武隊今天團隊敲出11支安打，順利拿下比賽勝利。

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北海道日本火腿鬥士隊今天與樂天金鷲隊交手，火腿隊台灣野手王柏融先發打2棒、守左外野，1局敲出雙殺打，3局敲出左外野方向飛球出局，5局敲出右外野方向飛球出局，今天總計3打數沒有敲出安打，二軍近2場出賽沒有安打。

火腿隊比賽前4局打完4比1領先，樂天隊5局靠著單局2發全壘打，一口氣追回3分、扳平比數，6再靠著安打、滾地球跑回超前分，火腿隊比賽後半段沒能再拿分數，終場以4比5吞敗。（編輯：唐聲揚）1110619