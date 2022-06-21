仰德挑戰賽首輪 彭弘瑾猛打6鳥獨居排頭

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（中央社記者龍柏安台北21日電）台灣男子職業高爾夫選手彭弘瑾今天在仰德挑戰賽老爺球場站首輪，全場猛打6鳥，僅吞1個柏忌，繳出單回合最低的67桿，目前以2桿之差獨居領先。

2022 ThreeBond Challenge Tour仰德挑戰賽，總獎金為新台幣110萬元，由於比賽只打2回合，因此目前獨居榜首的彭弘瑾，明天將全力挑戰冠軍。

上個月彭弘瑾在模範父親挑戰賽名列第3，今天他延續好手感，全場猛抓6鳥，僅吞下1個柏忌，他認為繳出佳績的主因，在於推桿很給力，全場18洞他只用26推，唯一柏忌是第7洞開球到果嶺右邊緣長草，切桿又不慎過頭，14呎保帕推桿沒推進。

「今天木桿與鐵桿都發揮得很穩定，推桿準度好，該把握到的小鳥或帕都把握住了。」彭弘瑾透露，平時都在教球的他，比賽時會打得比較保守，以穩定為主要攻守策略，反而因此打出好成績。

目前落後2桿的蔡顗至，今天與余松柏雙雙以69桿繳卡，兩人並列第2，不過蔡顗至在短洞第7洞，用6號鐵桿打出4年職業生涯首次1桿進洞，並贏得球場保險金2萬元。

蔡顗至除1桿進洞獵鷹外，還有4鳥與3柏忌，其中他在第9洞的30呎長推捕鳥，堪稱是今日代表作。

2018年轉入職業的蔡顗至，每天都維持練球習慣，但比賽往往會太在意桿數成績，無法保持平常心，他也表示，除了球技持續進步，心態上也要更平穩，表現才能更精進。（編輯：張芷瑄）1110621