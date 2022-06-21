東奧支出超紀錄 最後統計約為3100億台幣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京21日綜合外電報導）因疫情延後的2021東京奧運主辦當局可望統計確定，賽事活動支出為1.42兆日圓（約3100億台幣），為2013年最初預估金額的大約兩倍。

美聯社報導，東奧籌備委員會將在本月底解散，今天召開會議，詳細說明最後統計的支出情況。支出規模因疫情而擴增，但早在疫情爆發前，東奧支出預估就刷新了紀錄。

由於美元兌日圓的匯率近來變動，統計奧運支出有困難度。在1年前東奧開幕時，1美元兌110日圓，昨天則是1兌135日圓，為大約25年來美元相對日圓匯價的最高點。

日圓走貶意謂，東奧以美元報價的支出金額如今是105億美元，相較下，1年前約為130億美元。

撰寫許多奧運相關著作的美國麻州聖十字學院（College of the Holy Cross）體育經濟學者馬西森（Victor Matheson）在電子郵件中指出，由於多數「支出和收益都是以日圓為單位，因此匯率改變美元金額並不影響籌委會對活動的『感覺』」。

馬西森和另一位美國學者巴德（Robert Baade）合作撰寫的研究報告「奪金牌：奧運經濟學」指出：「壓倒性結論是，在多數情況下，主辦奧運是個賠錢生意，只有在非常特定和不尋常的情況下才能獲利。」

要精確追蹤奧運活動的支出是件複雜的事，包括哪一方支付，哪一方有收益，以及哪一項是或不是奧運的支出等。

東奧籌委會在1年前奧運結束後的正式統計支出是154億美元，4個月後的統計減為136億美元，原因是在疫情顧慮下沒有觀眾入場，使維安以及場地維持等費用下降以致節約了支出。

然而也因為沒有門票收入而使籌委會短少了至少8億美元收入，這部分由東京都政府吸收。

英國牛津大學2020年研究報告指出，東奧是歷來支出最龐大的奧運賽事。有一項不可否認的事實，即東奧半數以上經費來自政府財政，分別由東京都政府、日本政府以及其他政府單位買單。

早在東奧開幕多年之前，日本政府審計作業就發現，正式支出恐怕會是已估計金額的兩倍；意謂政府的分攤比例遠超出一半以上。

國際奧會的年度報告也顯示，國際奧會曾為東奧挹注約19億美元經費。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110621