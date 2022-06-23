T1聯盟選秀開放報名 獵鷹、雲豹首輪擁有2指名權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北23日電）台灣運彩xT1聯盟今天公布，今年新人選秀會即日起開放報名，聯盟將延續首屆指名選秀制度，例行賽排名第6的台南台鋼獵鷹與第5的桃園雲豹，首輪將擁有2個指名選秀權。

T1聯盟選秀採用與日本職棒相仿的指名制，選秀時各球團提交指名人選，若該球員僅1隊指名，指名的球團將獲得與球員交涉權利，反之若有多隊同時指名同一人選，則由球員逆指名其中一支球團進行交涉。

而未獲得逆指名的球隊，則可遞交新的指名人選，或選擇放棄，指名選秀預計進行6輪，每輪皆須到所有球團都有指名人選或放棄為止。

T1聯盟賽務長賈凡表示，指名選秀不像是自然選秀，低順位球隊擁有優先選秀權，為了讓聯盟各隊戰力更均衡，增加對抗精彩度，因此才讓例行賽戰績較差的兩隊，在首輪增加1個指名選秀權。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

T1聯盟也規定，新秀合約為制式的2+1合約，前2年為保證約，第3年則為球隊選，且維持不設上限規定，僅限定首輪球員月薪不得低於8萬元，第2輪以後的球員最低保障6萬元。

今年選秀報名球員須年滿19歲，若曾註冊大專籃球聯賽的在學學生，須在2022年8月31日前滿21歲，或完成大三以上學業，另還需具HBL甲級、UBA公開一級，或曾參加其他國家同等級學生籃球聯賽（須由聯盟認定核可）的參賽經驗，如未有以上參賽經驗，則需獲聯盟賽務長或球團總經理推薦才可報名。（編輯：張芷瑄）1110623