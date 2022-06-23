莊吉生5盤大戰惜敗 受阻溫網會外賽最終輪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北23日電）台灣網壇好手莊吉生今天在溫布頓網球錦標賽會外賽第3輪，歷經5盤大戰以2比3不敵世界排名104的瑞士好手赫斯勒，生涯第3度止步溫網會外賽最終輪。

世界排名263的莊吉生，今年第6度挑戰溫網會內，過去他曾在2018年在第3輪吞敗，卻靠著「幸運輸家」（Lucky Loser）的規則遞補進會內賽。

今年溫網曾俊欣已確定取得會內席次，莊吉生則從會外賽起步，今天他先以5比7、4比6連丟兩盤，一度看似晉級機會渺茫，沒想到第4盤開始戰局丕變，他以6比3、6比3連追兩盤，也把戰局扯平。

關鍵決勝盤，前4局雙方以2比2打平，無奈關鍵地第5局莊吉生雖化解3個被破發危機，最終發球局依舊被對手攻破，這成了輸贏分水嶺。

赫斯勒破發取得超前，接下來越打越順，反倒莊吉生氣力放盡，一口氣連丟4局，最終以2比6吞敗，無緣生涯第2度溫網會內賽。

莊吉生今天挨了對手赫斯勒的23記愛司球（ACE），是陷入苦戰的主因之一，而他全場費時3小時又16分鐘馬拉松式5盤大戰，最終含恨惜敗，無緣和曾俊欣一同在溫網會內賽亮相。（編輯：李亨山）1110623