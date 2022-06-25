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林泓育單場5K生涯首次 最在意滿壘被三振

2022/6/25 16:21（6/25 16:31 更新）
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中職樂天桃猿隊野手林泓育24日出賽單場吞下5次三振，他25日受訪時表示，24日結果就是不好，吞了5次三振但最在意的是滿壘那次，也說接下來只能不斷精進，想辦法把自身能力放大，慢慢往對的方向走。中央社記者謝靜雯攝 111年6月25日
中職樂天桃猿隊野手林泓育24日出賽單場吞下5次三振，他25日受訪時表示，24日結果就是不好，吞了5次三振但最在意的是滿壘那次，也說接下來只能不斷精進，想辦法把自身能力放大，慢慢往對的方向走。中央社記者謝靜雯攝 111年6月25日
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（中央社記者謝靜雯桃園25日電）中職樂天桃猿隊野手林泓育昨天單場吞下5次三振、是生涯第一次，他表示最在意滿壘被三振那次，狀況難免有起落，只能想辦法更精進，「上了場，如何幫助球隊最重要」。

中華職棒樂天桃猿隊昨天與味全龍隊交手，林泓育先發扛4棒、指定打擊，卻罕見單場吞下5次三振，1局吞K、3局滿壘時再吞三振，6局、7局、延長賽第10局都吞下三振，單場5次三振是個人中職生涯首次。

桃猿隊總教練曾豪駒表示，打擊狀況的起伏每個人都會遇到，有感覺林泓育這兩場比賽揮擊和跟球的節奏沒有很好，但會把他排上場就是教練團相信他，昨天有些機會沒有把握住，但不會把責任都放在一個人身上。

曾豪駒也提到，林泓育經驗豐富，可能在表面上看不出來他有壓力，但壓力一定會有，他也想要建功，只是沒有把握住，只希望球隊需要的時候，總會有人適時跳出來，用適時一擊幫助球隊。

林泓育表示，昨天結果就是不好，吞了5次三振但最在意的是滿壘那次，上場不一定都要追求長打、全壘打，如何用任何方式幫助球隊，「就算我出局了，但只要有把分數送回來、那就是100分。」

林泓育表示，也有回去看一下帶子，看跟狀況好的時候的揮擊感覺有沒有不一樣，他也表示，當成績和表現沒有符合大家的期望和預期的時候，會有一些聲音都是正常的，「但我很清楚，幫助球隊才是最重要的。」

林泓育提到，只能不斷精進，想辦法把自己的能力放大，慢慢的往對的方向走。（編輯：陳政偉）1110625

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